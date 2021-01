Supercoppa Italiana, Ronaldo e Morata piegano il Napoli, la Juve risorge

I bianconeri faticano nel primo tempo, poi affondano con Ronaldo e Morata, Insigne sbaglia un rigore, primo trofeo di Pirlo allenatore

Vincere stavolta era veramente l’unica cosa che contava, per uscire immediatamente dal tunnel imboccato a San Siro lucidando il primo trofeo stagionale.

Una reazione di nervi e di cuore, per nulla scontata, dopo una brutta sconfitta che avrebbe potuto destabilizzare l’ambiente. Ma ancora una volta, nei momenti decisivi, la Juve può contare sul suo ragazzo d’oro: un Ronaldo da 30 e lode, che al Mapei festeggia appunto il suo 30° trofeo in carriera nei club. Sono 32 i gol nelle ultime 32 partite con la maglia bianconera, 760 in carriera, personalità e freddezza che fanno tutta la differenza del mondo nel confronto con Insigne, e il suo errore dal dischetto per il potenziale 1-1. Nel finale Morata la chiude in contropiede, ma prima Szczesnysalva tutto su deviazione maligna di Chiellini.

