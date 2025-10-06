Supercoppa Italiana Milan, stabilita la data del recupero della gara contro il Como: data, orario e tutti i dettagli

Supercoppa Italiana Milan, la gara con il Como è stata rinviata al prossimo 15 gennaio: data e orario. Tutti i dettagli

La formula confermata delle Final Four per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, in programma a Riyadh dal 18 al 22 dicembre 2025, ha generato, come da previsioni, una serie di modifiche nel calendario della Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato, tramite il comunicato relativo agli anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata, le nuove date di recupero per le quattro partite rinviate della 16ª giornata.

Le quattro squadre impegnate nella competizione – Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in campionato), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e il Milan (finalista Coppa Italia) – voleranno a Riyadh proprio durante lo svolgimento del sedicesimo turno. Le loro sfide di campionato saranno recuperate in un turno infrasettimanale che si disputerà tra il 14 e il 15 gennaio 2026.

Le Date Della Supercoppa E I Big Match Rinvitati

Il torneo in Arabia Saudita vedrà il Milan di Massimiliano Allegri protagonista fin dalla prima semifinale.

IL CALENDARIO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Prima Semifinale (18 dicembre): Napoli-Milan (Campione d’Italia vs Perdente finale Coppa Italia). Un remake della sfida che Allegri ha affrontato recentemente in campionato.

(Campione d’Italia vs Perdente finale Coppa Italia). Un remake della sfida che ha affrontato recentemente in campionato. Seconda Semifinale (19 dicembre): Bologna-Inter (Vincente Coppa Italia vs Seconda classificata campionato).

(Vincente Coppa Italia vs Seconda classificata campionato). Finale (22 dicembre 2025).

A causa di questi impegni, le gare della 16ª giornata che coinvolgono le Final Four sono state RINVIATE e vedranno il Milan costretto a rinviare la sfida contro una delle neopromosse.

PARTITE RINVIATE DELLA 16ª GIORNATA (20/21 dicembre):

Napoli-Parma

Inter-Lecce

Verona-Bologna

Como-Milan

I Recuperi: Il Milan In Campo Il 15 Gennaio

Il recupero della 16ª giornata è stato fissato per un turno infrasettimanale a metà gennaio. Per il Milan di Allegri e del DS Igli Tare, la data da segnare sul calendario è il 15 gennaio, in una fase cruciale della Serie A subito dopo la riapertura del calciomercato invernale.

LE DATE DEI RECUPERI E LA PROGRAMMAZIONE TV (Fonte: calciomercato.com)

Mercoledì 14 gennaio ore 18:30: Napoli-Parma (DAZN)

(DAZN) Mercoledì 14 gennaio ore 20:45: Inter-Lecce (DAZN)

(DAZN) Giovedì 15 gennaio ore 18:30: Verona-Bologna (DAZN)

(DAZN) Giovedì 15 gennaio ore 20:45: Como-Milan (DAZN)

Questa modifica richiede una programmazione fisica e tattica ancora più attenta da parte di Massimiliano Allegri. La partecipazione alla Supercoppa è un’ulteriore sfida per la gestione delle risorse, essenziale per mantenere alta la competitività in Serie A, dove l’obiettivo fissato dal DS Igli Tare è chiaramente la lotta per la Champions League.