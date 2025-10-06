Supercoppa Italiana Milan, stabilita la data del recupero della gara contro il Como: data, orario e tutti i dettagli

News
Supercoppa Italiana Milan, la gara con il Como è stata rinviata al prossimo 15 gennaio: data e orario. Tutti i dettagli
La formula confermata delle Final Four per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, in programma a Riyadh dal 18 al 22 dicembre 2025, ha generato, come da previsioni, una serie di modifiche nel calendario della Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato, tramite il comunicato relativo agli anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata, le nuove date di recupero per le quattro partite rinviate della 16ª giornata.
Le quattro squadre impegnate nella competizione – Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in campionato), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e il Milan (finalista Coppa Italia) – voleranno a Riyadh proprio durante lo svolgimento del sedicesimo turno. Le loro sfide di campionato saranno recuperate in un turno infrasettimanale che si disputerà tra il 14 e il 15 gennaio 2026.
Le Date Della Supercoppa E I Big Match Rinvitati
Il torneo in Arabia Saudita vedrà il Milan di Massimiliano Allegri protagonista fin dalla prima semifinale.
IL CALENDARIO DELLA SUPERCOPPA ITALIANA
- Prima Semifinale (18 dicembre): Napoli-Milan (Campione d’Italia vs Perdente finale Coppa Italia). Un remake della sfida che Allegri ha affrontato recentemente in campionato.
- Seconda Semifinale (19 dicembre): Bologna-Inter (Vincente Coppa Italia vs Seconda classificata campionato).
- Finale (22 dicembre 2025).
A causa di questi impegni, le gare della 16ª giornata che coinvolgono le Final Four sono state RINVIATE e vedranno il Milan costretto a rinviare la sfida contro una delle neopromosse.
PARTITE RINVIATE DELLA 16ª GIORNATA (20/21 dicembre):
- Napoli-Parma
- Inter-Lecce
- Verona-Bologna
- Como-Milan
I Recuperi: Il Milan In Campo Il 15 Gennaio
Il recupero della 16ª giornata è stato fissato per un turno infrasettimanale a metà gennaio. Per il Milan di Allegri e del DS Igli Tare, la data da segnare sul calendario è il 15 gennaio, in una fase cruciale della Serie A subito dopo la riapertura del calciomercato invernale.
LE DATE DEI RECUPERI E LA PROGRAMMAZIONE TV (Fonte: calciomercato.com)
- Mercoledì 14 gennaio ore 18:30: Napoli-Parma (DAZN)
- Mercoledì 14 gennaio ore 20:45: Inter-Lecce (DAZN)
- Giovedì 15 gennaio ore 18:30: Verona-Bologna (DAZN)
- Giovedì 15 gennaio ore 20:45: Como-Milan (DAZN)
Questa modifica richiede una programmazione fisica e tattica ancora più attenta da parte di Massimiliano Allegri. La partecipazione alla Supercoppa è un’ulteriore sfida per la gestione delle risorse, essenziale per mantenere alta la competitività in Serie A, dove l’obiettivo fissato dal DS Igli Tare è chiaramente la lotta per la Champions League.