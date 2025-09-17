Supercoppa Italiana Milan, intreccio col calendario di Serie A: i rossoneri recupereranno quella partita... I dettagli

Supercoppa Italiana Milan, i rossoneri, per partecipare alla competizione di dicembre, salteranno la gara col Como che verrà recuperata a gennaio

Il Napoli, l’Inter, il Milan e il Bologna si preparano a contendersi la Supercoppa Italiana, ma la loro partecipazione al torneo creerà uno scompiglio nel calendario della Serie A. L’edizione numero 38 della Supercoppa, che si svolgerà dal 18 al 22 dicembre 2025, vedrà le quattro squadre impegnate in un formato a eliminazione diretta che inevitabilmente posticiperà le loro partite di campionato.

La formula e il calendario della Supercoppa

La Supercoppa Italiana si disputerà con il formato a quattro squadre, una formula che ha già riscosso un certo successo e che garantisce spettacolo. Le semifinali vedranno il Napoli affrontare il Milan giovedì 18 dicembre 2025, mentre il Bologna sfiderà l’Inter il giorno successivo, venerdì 19 dicembre 2025. Le squadre vincenti si affronteranno nella finale che si giocherà lunedì 22 dicembre 2025. Questo intenso programma di incontri ha un impatto diretto sulla 16ª giornata del campionato di Serie A, che le quattro squadre non potranno disputare.

Le partite rinviate e le date dei recuperi

A causa della Supercoppa, il Napoli non giocherà la sua partita contro il Parma, l’Inter vedrà rinviata la gara casalinga contro il Lecce, il Bologna non affronterà l’Hellas Verona e il Milan, guidato in panchina da Massimiliano Allegri e con Igli Tare come direttore sportivo, posticiperà il match contro il Como di Cesc Fàbregas.

Questi rinvii rappresentano una sfida per la Lega Serie A, che dovrà trovare delle date idonee per i recuperi in un calendario già molto fitto. Al momento, la data dei recuperi non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il programma dettagliato dovrebbe essere diramato nei prossimi giorni. Questa incertezza crea una certa apprensione tra i tifosi e i club, che devono pianificare la stagione sapendo che ci saranno degli impegni extra da gestire.

Implicazioni per la Serie A e per i club

Il rinvio delle partite avrà delle ripercussioni significative sulla classifica e sulla gestione delle energie delle squadre. Le quattro formazioni, che si contendono il titolo e i posti per le coppe europee, si troveranno a dover recuperare un incontro cruciale in un momento della stagione già carico di impegni.

La situazione, come descritto nell’articolo di Calciomercato.com, sottolinea l’importanza di una pianificazione attenta da parte della Lega Serie A per garantire la regolarità del campionato e minimizzare l’impatto negativo sui club e sui tifosi.