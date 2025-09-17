Supercoppa Italiana 2025/2026: ufficiali date e sede della competizione. Ecco quando i rossoneri affronteranno il Napoli. Il comunicato

Supercoppa Italiana 2025/2026: il Milan di Allegri affronterà il Napoli in semifinale il prossimo 18 dicembre. Il comunicato ufficiale

L’attesa per la Supercoppa Italiana è finita. La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale che svela tutti i dettagli dell’edizione 2025, confermando che il torneo si svolgerà ancora una volta in Arabia Saudita, precisamente a Riyadh. L’evento, denominato EA SPORTS FC Supercup, seguirà il format delle Final Four, già sperimentato negli ultimi due anni. Questa formula prevede un torneo a eliminazione diretta, composto da due Semifinali e una Finale, garantendo tre giorni di grande calcio.

Le date e le squadre protagoniste

Il torneo prenderà il via il 18 dicembre 2025 con la prima Semifinale, per concludersi il 22 dicembre 2025 con la tanto attesa Finale. Le quattro squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo sono state selezionate in base ai risultati della stagione 2024/2025. A partecipare saranno la SSC Napoli, che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia, e il Bologna FC, vincitore della Coppa Italia Frecciarossa. Si uniranno a loro l’F.C. Internazionale, seconda classificata in Campionato, e l’A.C. Milan, che ha raggiunto la Finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Il ruolo di Allegri e Tare nel Milan

Per i tifosi del Milan, l’appuntamento è doppiamente importante. La squadra rossonera, sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, si presenta alla competizione con l’obiettivo di riportare a casa un trofeo prestigioso dopo la vittoria dello scorso anno. Il lavoro del tecnico livornese, unito alle scelte strategiche del Direttore Sportivo Igli Tare, è stato fondamentale per la crescita del club.

Il calendario e la copertura televisiva

Il calendario delle partite è già stato definito. La prima Semifinale, in programma giovedì 18 dicembre, vedrà scontrarsi il Napoli e il Milan. Un match che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni, considerando la rivalità tra le due squadre. La seconda Semifinale, in calendario per venerdì 19 dicembre, metterà di fronte il Bologna e l’Inter. La grande Finale, tra le due vincitrici, si giocherà lunedì 22 dicembre.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset, permettendo a milioni di appassionati di seguire il torneo da casa. Inoltre, i diritti di trasmissione sono stati acquisiti da ben 180 territori nel mondo, a testimonianza del grande interesse globale per questa competizione. Il comunicato della Lega Serie A informa che il regolamento ufficiale del torneo sarà reso noto nei prossimi giorni. Non resta che attendere l’inizio di dicembre per vivere tutte le emozioni della Supercoppa Italiana 2025.