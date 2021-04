Strootman: «Abbiamo un obiettivo preciso per la gara col Milan»

Strootman ha dichiarato come il Genoa abbia tutta l’intenzione di fare risultato a San Siro. Le sue dichiarazioni

Kevin Strootman, intervistato dai microfoni d Sky, ha detto la sua sulla gara di domenica contro il Milan, svelando anche l’ammirazione per la squadra allenata da Sacchi alla fine degli anni ottanta:

SUL FARE RISULTATO DOMENICA: «Spero di sì».

PRIMO GOAL AL MILAN: «La partita è finita 2-2, ha fatto gol Mattia (Destro, ndr) e ho segnato io su rigore. In quell’anno andava tutto alla grande. E poi ho fatto pure gol… Ma le partite a San Siro sono sempre speciali. Si gioca in uno stadio speciale e contro un club speciale, noi andremo là per fare punti, per fare risultato: questo è ciò che conta».

SUL MILAN DEGLI OLANDESI: «Mi ricordo gli olandesi che hanno giocato al Milan, Van Basten, Rijkaard e Gullit hanno cambiato il calcio. Ma loro sono di un altro livello».

SE DA BAMBINO SOGNAVA IL MILAN: «No, in realtà non pensavo solo al Milan perché negli anni successivi c’erano anche altre squadre forti che sono rimaste tali tuttora, come la Juve, l’Inter o la Roma o altre squadre. Va bene, volevo dire pure la Lazio perché anche la Lazio era forte».