Stringara ‘annuncia’ il possibile colpo: «Lo vedrei bene al Milan perché è una squadra giusta per lui». Le parole dell’ex rossoblù

Paolo Stringara ha parlato ai microfoni di TMW di Joshua Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan. Ecco le parole dell’ex rossoblù:

PAROLE – «Quest’anno l’olandese è stato la gran sorpresa, in tanti dopo la partenza di Arnautovic pensavano di essere scoperti nel ruolo. E invece questo ragazzo è esploso, diverte, fa gol e manda in rete i compagni. E al primo anno che fa molto bene e se dovesse partire si troverebbe a misurarsi in una piazza importante e sarà dunque da valutare. Però è uno che diverte, che inventa, che mette la ciliegina sulla torta. Se non dovesse restare al Bologna, lo vedrei bene al Milan perché una squadra giusta per lui, è propositiva ed ha un allenatore, Pioli, che vuol arrivare al risultato tramite il gioco, proprio come Thiago Motta. Certo, mi piacerebbe continuare a vederlo con la maglia rossoblù».