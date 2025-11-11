Connect with us

Stramaccioni elogia il Milan! I rossoneri sono perfetti negli scontro diretti mentre l'Inter... Le parole

Estupinan Milan, Cattaneo netto sul terzino! Ed esce il caso Theo Hernandez

Ricci su Rafael Leao: «Non sa nemmeno lui quanto è forte però c'è un aspetto che devo assolutamente sottolineare»

Cristiano Ronaldo, annuncio importante in vista dei Mondiali del 2026 da parte del fuoriclasse portoghese. Le dichiarazioni

Caressa lancia l'allarme: «I tifosi si stanno stancando del calcio. Queste le soluzioni che ho in mente per far tornare il giusto entusiasmo»

4 secondi ago

Stramaccioni

Archiviata l’undicesima giornata della Serie A Enilive e iniziata la terza e ultima sosta dell’anno solare 2025, l’attenzione si sposta interamente sul Derby della MadonninaMilan e Inter si preparano ad affrontarsi in una sfida cruciale per il campionato, in programma domenica 23 novembre alle 20.45, in occasione della dodicesima giornata.

L’attesa per lo scontro diretto, che vedrà i nerazzurri formalmente in casa, è già altissima. A scaldare l’atmosfera ci ha pensato Andrea Stramaccioni, l’ex tecnico interista e attuale commentatore per DAZN, che durante l’ultima puntata del programma “Fuoriclasse” ha espresso un’analisi netta sul momento del Diavolo. Le sue parole rappresentano un monito per la squadra avversaria.

Il Punto di Forza del Milan: gli Scontri Diretti

L’allenatore romano, forte della sua esperienza in panchina, ha individuato un elemento chiave che potrebbe fare la differenza nel Derby. “Un elemento sul derby c’è: il Milan ha fatto benissimo tutti gli scontri diretti con le grandi,” ha affermato Stramaccioni, sottolineando una tendenza che dimostra il carattere e la forza dei rossoneri nelle partite di alta classifica.

Questa capacità di eccellere nelle sfide contro le top-team è il vero asso nella manica della squadra guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, un tecnico noto per la sua pragmaticità nelle gare che contano. Nonostante le inspiegabili battute d’arresto contro le cosiddette “piccole”, che hanno causato la perdita di punti importanti come nel recente pareggio di Parma, il Milan si presenta al Derby con un percorso solido negli scontri di vertice.

Inter in Controtendenza: Le Difficoltà con le Grandi

Al contrario, l’ex tecnico nerazzurro ha evidenziato il percorso opposto dei cugini, ponendo l’accento sulle loro difficoltà contro le rivali storiche. “Mentre l’Inter, se togliamo la vittoria contro la Roma, ha faticato contro JuventusNapoli,” ha spiegato Stramaccioni.

Questa contrapposizione di rendimento è un tema che il nuovo DS del Milan, Igli Tare, e il tecnico Allegrisfrutteranno certamente per motivare la squadra e preparare la gara. Il Milan arriva dunque alla pausa nazionali con la consapevolezza di essere una squadra da Derby, mentre l’Inter deve invertire una tendenza che nelle sfide di cartellol’ha vista in difficoltà. Il Derby della Madonnina non sarà solo uno scontro cittadino, ma un vero e proprio test di carattere per entrambe le formazioni.

