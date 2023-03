Stojkovic (c.t. Serbia): «Venni a vedere Samardzic contro il Milan»

Il c.t. della Serbia Dragan Stojkovic parla così di Lazar Samardzic, che ha preferito la nazionale serba alla Germania

«Siamo riusciti a risolvere ed ha preferito la Serbia alla Germania. Sta a lui ora giustificarsi. Sono contento che abbia scelto la Serbia invece della Germania. Il contatto con Samardzic non è nuovo, ma dell’anno scorso quando c’era la partita tra Udinese e Milan. Non ero lì per il Milan come scritto dai giornalisti, ma per il piccolo Samardzic, per vedere le sue qualità. Verso la fine dell’anno avevamo un accordo per incontrarci e rivederci a marzo. Da parte mia ho fatto tutto il possibile, parlando con lui e con il padre. La decisione è stata sua, non posso costringere nessuno.»