Stillitano: «RedBird società molto capace, è incoraggiante per il Milan». Le dichiarazioni dell’uomo d’affari americano

Charlie Stillitano, potente uomo d’affari statunitense e pioniere del calcio USA, ha commentato così a Tuttosport lo sbarco al Milan di RedBird.

Le sue parole: «RedBird è una società molto capace, con parecchia esperienza nel business dello sport. E questo è un elemento fondamentale, in un settore differente rispetto agli altri. Bisogna fidarsi, c’è differenza (…) Se sei Paris Saint Germain o Manchester City puoi anche sbagliare qualcosina sul calciomercato ma le squadre italiane devono operare in modo intelligente. Non sono amico di Gerry Cardinale, anche se ci siamo incontrati qualche volta. Però conosco molto bene svariate persone che lavorano per RedBird: sono tutte molto in gamba. Per questo quando ho sentito la notizia dell’acquisizione del Milan da parte loro l’ho ritenuta una cosa molto incoraggiante».