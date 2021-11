Pioli a Sky: «Dobbiamo smuovere la classifica, il mio gruppo ha fame»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di domani in Champions contro il Porto

SULLA GARA DI DOMANI: «Dobbiamo cogliere le opportunità, gli zero punti in classifica sono pochi. Vogliamo vincere e dare una bella soddisfazione ai tifosi anche in Europa».

SUL LIVELLO DELLA CHAMPIONS: «In Champions il livello è molto alto e i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo giocare con qualità perchè il Porto è una squadra che sta benissimo e tiene bene il campo».

SUL PERCORSO FATTO: «Dal primo giorno che sono arrivato a Milanello ho avuto sensazioni positive, ci sono state da subito le condizioni per fare quanto abbiamo fatto. Dobbiamo però continuare per arrivare a qualche obiettivo concreto».

SU IBRA: «Domani serve una grande prestazione, ne abbiamo le qualità. Zlatan sta sicuramente meglio e a Roma ha fatto una prestazione totale. Va comunque gestito perchè non gioca da tanto e quindi vedrò che scelte fare per domani».

SULLE CARATTERISTICHE DEL SUO GRUPPO: «Io credo che a Milanello abbiamo due grandissime qualità: il lavoro quotidiano e l’equilibrio. Rimaniamo concentrati sulla singola partita senza esaltarci o deprimerci ma continuando a fare quello che sappiamo. Questa è l’attitudine mentale giusta, abbiamo tanta fame».