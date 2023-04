Pioli: «Le mie scelte non dipenderanno dall’assenza di Osimhen». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell’assenza di Osimhen in vista del match di domani contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Osimhen è un giocatore fortissimo ma senza il Napoli ha vinto 7 partite consecutive e ci ha battuto. Le mie scelte non dipenderanno dalla sua assenza. Paura del Napoli per la Champions? Chiedetelo a loro, non lo so».