Impallomeni: «Pioli ancora centrale nel Milan, vi spiego»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, è convinto che il Milan debba ripartire da Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della stagione del Milan:

«20 punti dalla vetta, tre derby su quarto persi malamente, eliminato dalla Coppa Italia subito. Campionato malino, ottima Champions, però prospettiva positiva. No al disfattismo, per me Pioli rimane centrale. E ha ragione il tecnico quando dice che questo anno deve servire da esperienza».