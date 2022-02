De Grandis: «Tonali mi ricorda Daniele De Rossi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, ha parlato di Sandro Tonali paragonandolo a Daniele De Rossi: le sue parole

Ospite negli studi di Sky, Stefano De Grandis ha parlato in questi termini di Sandro Tonali:

«Tonali è cresciuto tantissimo, al momento è il miglior prospetto italiano in mezzo al campo. E’ stato paragonato a tanti giocatori, per me è un mix tra Pirlo e Gattuso, quindi lo paragonerei a De Rossi o Albertini, quindi un regista che non ha i piedi di Pirlo, ma con capacità geometriche e capacità anche di contrastare».