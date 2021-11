Antonelli: «Pioli e Maldini erano in discussione, lockdown decisivo»

Stefano Antonelli, agente ed intermediario, ha spiegato come il lockdown del 2020 abbia cambiato le sorti di Pioli e Maldini al Milan

Stefano Antonelli ha espresso a TMW il suo punto di vista sulla crescita del Milan da due anni a questa parte:

«Ha portato e dà consapevolezza e serenità. Abile nella gestione di Ibra ma anche di Giroud altro giocatore abituato a grandi platee. Ha avuto tanta pazienza nell’aspettare Tonali facendolo progredire. In più vedo che la società ha trovato un suo equilibrio specifico. Massara è un dirigente di grande spessore tecnico e Maldini oltre alle sue competenze sa anche rappresentare al meglio il Milan. Prima del lockdown lo stesso Maldini e Pioli erano in discussione e se quel trend fosse continuato e non ci fosse stata pazienza oggi saremmo forse a parlare di un altro Milan».