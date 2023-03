Stadio Milan, rimane l’ipotesi San Siro: ecco perché. Sullo sfondo il nuovo progetto del nuovo impianto in solitaria

Il Milan non abbandona la pista San Siro per lo stadio in condivisione con l’Inter. La zona La Maura rimane quella indicata per il nuovo stadio rossonero.

Il 14 marzo, però, il club rossonero ha chiesto al Comune un’ulteriore proroga di 90 giorni per depositare i documenti necessari a certificare la proprietà dopo il passaggio da Elliott a RedBird. Lo scrive Tuttosport.