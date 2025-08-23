Connect with us

Squalificati e diffidati Milan Cremonese: l'elenco degli assenti della sfida di San Siro

Squalificati e diffidati Milan Cremonese: l’elenco degli assenti della sfida di San Siro, Le ultimissime notizie sui rossoneri

Per l’esordio in campionato del Milan contro la Cremonese, che si disputerà questa sera a San Siro alle ore 20:45 e sarà visibile su DAZN, i riflettori si accendono anche sulla situazione disciplinare delle due squadre. La sfida, che segna il via ufficiale della stagione 2025/26, vede un quadro chiaro per quanto riguarda squalificati e diffidati, che potrebbe influenzare le scelte dei rispettivi allenatori.

Per quanto riguarda il Milan di Massimiliano Allegri, la situazione è ottimale. La squadra rossonera, infatti, non ha nessun giocatore squalificato per l’esordio in campionato. Un vantaggio non da poco, che permette al tecnico livornese di schierare la formazione migliore a sua disposizione, senza dover rinunciare a uomini chiave. Anche la lista dei diffidati, ossia i giocatori a rischio squalifica in caso di ammonizione, è al momento vuota. Questo significa che i rossoneri possono scendere in campo con la massima serenità, senza il timore che un cartellino possa compromettere la presenza in campo nelle prossime giornate.

Situazione diametralmente opposta per la Cremonese. La formazione grigiorossa dovrà fare i conti con ben tre assenze pesanti a causa delle squalifiche maturate nella passata stagione. Il club lombardo non potrà contare su Tommaso Barbieri, Franco Vazquez e Jacopo Valoti, tutti e tre fermi per un turno. Queste assenze, in particolare quelle di due giocatori di spessore come Valoti e Vazquez, rappresentano un ostacolo non indifferente per la squadra di Davide Nicola, che dovrà rivedere parte del suo assetto tattico per sopperire a queste defezioni forzate. Il tecnico, noto per la sua abilità nel motivare i gruppi, dovrà trovare le giuste contromisure per non risentire di queste assenze.

In sintesi, la Cremonese si presenta a San Siro con un handicap notevole, che il Milan dovrà essere bravo a sfruttare per partire con il piede giusto.

