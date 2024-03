Squalifica Gabigol, l’ex Inter sospeso per due anni: era stato accostato anche al Milan. Il MOTIVO dello stop forzato

Incredibile notizia riguardante Gabigol, ex giocatore dell’Inter e ora al Flamengo. Come raccontato da Calciomercato.com. L’attaccante è stato sospeso per due anni per aver ostacolato lo svolgimento dell’esame antidoping dello scorso 8 aprile 2023, a Ninho do Urubu.

Questo è risultato comunque negativo ma l’atteggiamento si è configurato come “frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo“, come recita l’articolo 122 del Codice brasiliano. La sanzione è retroattiva, con entrata in vigore l’8 aprile 2023. Pertanto, al giocatore accostato al calciomercato Milan, gli è vietato giocare fino ad aprile 2025.