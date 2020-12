Squadre più tifate in Asia dai tifosi Under 20: Inter e Milan fuori dalla top 10

Inter e Milan sono fuori dalla top 10 di squadre tifate dai tifosi in Asia Under 20 e Under 16. Juventus unica italiana in classifica

Ganassa LLC, una società di consulenza con sede in Giappone ha stilato il Ganassa Report 2020 dedicato allo “stato del calcio europeo in Asia”. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza , su un campione di appassionati di calcio residenti in Cina, Giappone, Indonesia, Corea del Nord, Vietnam e Singapore, la squadra di calcio più tifata in Asia orientale tra gli under 20 è il Manchester United, che vede tra i propri supporter il 17,7% degli intervistati, seguito dal Barcellona (16,4%) e Liverpool (13,4%).

Fuori dalla top ten sia Milan che Inter: i due team non figurano nel cluster relativo ai ragazzi con meno di vent’anni così come in quello dei giovanissimi, con età inferiore ai 16 anni. La prima squadra italiana, scrive il portale, nella classifica dei club più tifati in Asia è la Juventus, che si piazza al nono posto con il 5,5% dei supporter per quanto riguarda il cluster under 20, mentre addirittura al sesto posto con l’8,4% dei supporter nel cluster relativo ai tifosi asiatici con meno di 16 anni.