SportMediaset, suggestione Keylor Navas per il Milan: i dettagli

SportMediaset, il Milan starebbe pensando di prendere Keylor Navas in prestito per affiancarlo a Maignan nella prossima stagione

Clamorosa indiscrezione di mercato quella riportata da Claudio Raimondi dagli studi di SportMediaset: il Milan starebbe pensando a Keylor Navas per la porta della prossima stagione. Nonostante l’arrivo di Maignan infatti e la conseguente partenza di Donnarumma direzione Parigi, il costaricano potrebbe arrivare in prestito secco per affiancare il francese.

CALCIATORE IMBUFALITO – Navas è infuriato col PSG per l’arrivo di Donnarumma dopo il rinnovo del suo contratto che era in scadenza il prossimo 30 giugno. Si prevedono settimane infuocate.