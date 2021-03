Sportmediaset – Milan, ecco la possibile offerta per il rinnovo di Ibrahimovic

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan starebbe pensando ad una possibile offerta di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic

Il Milan lavora al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e preparano già una possibile offerta per farlo restare a Milano. Un accordo che non sembra dover subire complicazioni, data la reciproca volontà di prolungare di un altro anno il contratto di Ibra in rossonero.

Secondo quanti riportato da Sportmediaset, il Milan potrebbe proporre uno stipendio da 4 milioni più la presenza di eventuali bonus legati al numero di presenze. Una formula che tutela i rossoneri da possibili ricadute fisiche di un giocatore che va per i 40 anni, e che lo stesso attaccante sembra propenso ad accettare.