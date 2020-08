Sportmediaset – Milan e Ibra ancora distanti: pressing di Pioli per avere lo svedese

Il Milan e Ibra sono ancora distanti dall’accordo per il rinnovo. Pioli vuole fortemente lo svedese per il ritiro di lunedì

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan e Zlatan Ibrahimovic sarebbero ancora distanti dall’accordo per il rinnovo di contratto. Lo svedese però è al centro di tutte le iniziative di marketing rossonere, a partire dalla presentazione della terza maglia per la stagione 2020-2021.

Per questo motivo sembra difficile che le strade del Diavolo e di Ibra possano separarsi. Negli uffici di via Aldo Rossi va però registrata una certa sorpresa davanti alle richieste economiche da parte del giocatore (7,5 milioni di euro netti, 5 più bonus invece l’offerta del club). Il tecnico rossonero Stefano Pioli è in forte pressing sullo svedese: lo vorrebbe lunedì prossimo a Milanello per la ripresa degli allenamenti.