SportMediaset: Ibrahimovic e Pioli stravedono per un giocatore

SportMediaset: Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic si sono convinti. Il Milan deve tentare il colpo Vlahovic della Fiorentina

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto riferisce SportMediaset, Stefano Pioli e il gigante svedese sarebbero d’accordo a puntare su Dusan Vlahovic della Fiorentina.

Il valore del cartellino del giocatore serbo, però, si aggirerebbe sui 40 milioni di euro, troppi per le casse del Diavolo. In alternativa ci sarebbe “il Gallo” Belotti, sul quale Maldini e Massara non vorrebbero spingersi oltre i 20 milioni.