Sportitalia – Milan, il Lione è interessato a Lucas Paquetà

Calciomercato Milan: il Lione è interessato all’acquisto di Lucas Paquetà. Il brasiliano è cedibile per i rossoneri

Il mercato in entrata del Milan sta regalando piacevoli sorpresa. Tra Tonali e Brahim Diaz, passando per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: la dirigenza rossonera sta dimostando di voler spostare gli equilibri in vista della prossima stagione, soprattutto in termini di piazzamento in classifica.

Saranno però necessarie anche alcune cessioni per fare respirare le casse di via Aldo Rossi. Uno dei nomi sacrificabili all’interno della rosa allenata da mister Pioli è sicuramente quello di Lucas Paquetà. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sul brasiliano ci sarebbe l’interesse del Lione. Vedremo se il club francese deciderà di intavolare una concreta trattativa con il Milan.