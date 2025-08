Sportiello si presenta all’Atalanta e lancia un riferimento al Milan: le sue parole non sono passate inosservate. Le ultimissime sui rossoneri

In occasione della sua presentazione ufficiale all’Atalanta, Marco Sportiello ha condiviso le sue riflessioni sul recente passato al Milan e sul ritorno nella squadra che lo ha lanciato. Le sue parole, cariche di emozione e pragmatismo, hanno evidenziato la sua gratitudine verso il club rossonero, ma anche la consapevolezza della necessità di fare una scelta diversa per il proprio futuro.

“L’esperienza al Milan mi ha aiutato molto,” ha dichiarato Sportiello. “Sono stati due anni importanti, ho avuto modo di conoscere un altro ambiente e di far parte di un club storico, con una tradizione incredibile.” Nonostante il valore di questa parentesi, il portiere ha ammesso che la situazione sportiva non era ideale per lui: “La situazione attuale non mi avrebbe permesso di giocare di più,” ha spiegato, facendo capire come la sua decisione sia stata dettata dalla voglia di tornare a essere protagonista.

Il passaggio all’Atalanta è stato accolto da Sportiello con grande entusiasmo e senza esitazioni. “Sono davvero contento, non ci ho pensato un attimo alla prima chiamata,” ha confessato. Il portiere ha sottolineato il forte legame che lo unisce al club bergamasco, dove è cresciuto calcisticamente: “È sempre bello ritornare all’Atalanta, un club dove sono cresciuto e che ho ritrovato sempre con gli stessi sani principi.” Il suo ritorno segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con la speranza di ritrovare la continuità e di contribuire al successo della squadra che lo ha visto nascere e maturare come professionista.