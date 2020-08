Sport Mediaset – Milan, fissate le visite mediche di Sandro Tonali

Sport Mediaset – Fissate le visite mediche di Sandro Tonali al Milan: il giorno seguente il centrocampista firmerà un quinquennale

Secondo quanto affermato oggi da Sport Mediaset, sono previste per giovedì 3 settembre le visite mediche di Sandro Tonali presso il centro medico la Madonnina in via Quadronno a Milano, il giorno seguente il centrocampista di Lodi giungerà a Casa Milan per firmare il nuovo contratto quinquennale.

Sandro Tonali si trasferisce in rossonero con la formula del prestito oneroso da 10 milioni di euro con riscatto fissato a 15 e l’aggiunta di altri 10 milioni di euro di bonus. Per il calciatore contratto quinquennale da 2,1 milioni di euro a salire.