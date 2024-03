Spettatori Milan Slavia Praga: verso il sold out, il dato sui biglietti venduti

Questa sera il Milan affronterà lo Slavia Praga. Per il match dell’andata degli ottavi di Europa League atteso il sold out di spettatori

Il Milan è pronto a tornare in campo. Questa sera il match contro lo Slavia Praga valido per gli ottavi di finale d’andata di Europa League 2023-24. In tal senso solita grande risposta dei tifosi rossoneri in vista del match.

Come riportato da Sky Sport infatti sono oltre 60.000 gli spettatori previsti a San Siro. Buona affluenza di tifosi ospiti che dovrebbero essere in circa 4.500