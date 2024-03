Spalletti prima di Italia Ecuador: «Sarà una bella partita, mi aspetto questa cosa». Le dichiarazioni del ct della Nazionale

Spalletti ha rilasciato un’intervista alla Rai prima di Italia Ecuador, amichevole in cui non è presente alcun giocatore del Milan.

L’INTERVISTA – «Mi aspetto di avere più concretezza e meno leggerezza in queste perdite palla perché poi in 5 minuti in una partita puoi diventare un eroe e puoi mandare all’aria tutto il resto della gara. Bisogna essere presenti sempre, belli concentrati e convinti. L’Ecuador? Ha le qualità del calcio europeo mantenendo la garra delle squadre sudamericane. Sarà una bella partita».