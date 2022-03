Spalletti ammette: «Difficilissimo superare la sconfitta contro il Milan»

Luciano Spalletti, al termine di Verona Napoli, ha ammesso le difficoltà mentali nel superare la sconfitta patita contro il Milan

Intervenuto a DAZN, Luciano Spalletti ha parlato in questi termini della sconfitta di domenica scorsa contro il Milan:

«Digerire la partita di domenica è stato difficilissimo. Siamo in un ambiente in cui si è ricreato l’entusiasmo giusto. Quella di domenica scorsa era la partita che ti poteva dare il visto per essere fino in fondo al campionato in lotta per qualcosa che la gente aspetta da un tempo infinito. Poi dentro la partita non siamo riusciti a essere noi stessi, anche con un po’ di sfortuna perché non avevamo fatto malissimo. Il sentimento delle persone a Napoli lo subisci: sono talmente innamorati di questa squadra che lo senti il loro dispiacere, così come la loro carica e il loro amore».

SULLO SCUDETTO: «Abbiamo fatto una buona partita, di attenzione, sacrificio in alcuni momenti. Abbiamo tirato fuori quelle qualità di carattere, di contrasto che a volte ci mancano. E probabilmente se riusciamo a mantenere questo livello qui abbiamo la possibilità ancora di inserirci».