Spal-Milan, Romagnoli fai attenzione: un’ammonizione costerebbe cara

Questa sera la Spal ospiterà il Milan a Ferrara e l’osservato speciale è proprio capitan Romagnoli: è diffidato e potrebbe saltare la Lazio

Partita delicata questa sera per il Milan a Ferrara contro la Spal anche per via dei probabili pensieri nei confronti della prossima giornata di Serie A, ovvero quella contro la Lazio che per squalifica dovrà fare a meno di Immobile Caicedo, e della volontà dei giocatori rossoneri di voler dare continuità ai recenti risultati positivi.

A proposito di squalifiche, capitan Romagnoli è diffidato e dovrà evitare di farsi ammonire così da non saltare il delicato match contro i biancocelesti.