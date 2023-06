Spagna Italia, le formazioni ufficiali del match: le scelte dei due ct per le semifinali di Nations League. I dettagli

Alle ore 20:45 Spagna ed Italia scenderanno in campo per le semifinali di Nations League. Ecco le formazioni ufficiali del match, con in campo i tre obiettivi del calciomercato Milan Morata, Frattesi e Zaniolo.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simone; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Pino; Morata. Ct. De La Fuente

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Barella, Spinazzola; Zaniolo; Immobile. Ct. Mancini