Spadafora: «Protocollo FIGC necessita di molti tamponi»

Spadafora interviene per parlare dei problemi di attuabilità del protocollo che la FIGC ha presentato al Comitato tecnico scientifico

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto durante la trasmissione Omnibus su La7. Ecco le sue parole.

«Il rischio zero non c’è. Io ho chiesto al comitato se il protocollo della FIGC fosse applicabile o meno. Per esempio, siamo sicuri che la quantità di tamponi richiesta sia assecondabile? Il comitato ci ha detto che hanno problemi loro stessi per i tamponi, quindi è da valutare anche perché Serie B e Serie C magari non possono seguire il protocollo».