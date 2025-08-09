Sottil, l’ex Milan resta in Serie A: scelta la prossima squadra, accordo definito nelle ultime ore

Sottil, l’ex calciatore del Milan resta in Serie A: è fatta per il prestito secco dell’esterno al Lecce di Corvino. Accordo chiuso

Riccardo Sottil, esterno d’attacco classe 1999, è pronto a una nuova avventura. Dopo un prestito di sei mesi al Milan che non ha lasciato il segno, nonostante l’indiscutibile impegno e professionalitàdimostrata sul campo, Sottil lascia nuovamente la Fiorentina. La sua esperienza in rossonero, pur breve, lo ha visto scendere in campo con la maglia del Diavolo in un periodo di transizione per il club. Ora, si apre un nuovo capitolo per il talentuoso giocatore, che cercherà riscatto in un ambiente differente.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, Sottil è destinato al Lecce con la formula del prestito. Una scelta che lo porterà in Salento, dove ritroverà un volto a lui noto e un altro giovane talento proveniente dal Milan: Francesco Camarda. Quest’ultimo, anche lui in prestito alla società salentina, rappresenta una delle promesse più brillanti del calcio italiano e la sua presenza al Lecce potrebbe favorire l’integrazione e la chimica con Sottil, creando un duo interessantesulla fascia.

Il trasferimento di Sottil al Lecce offre al giocatore l’opportunità di trovare maggiore continuità e di mettersi in mostra in un campionato competitivo come la Serie A. Dopo un periodo difficile, l’ex Milan avrà la possibilità di dimostrare il suo valore e di rilanciare la propria carriera. Il Lecce, noto per la sua politica di valorizzazione dei giovani, sembra il club ideale per le ambizioni di Sottil, che potrà beneficiare di un ambiente stimolante e di un minutaggio significativo.

Per quanto riguarda il calciomercato Milan, la partenza di Sottil, sebbene attesa dopo il suo rientro alla Fiorentina, rientra nelle dinamiche di un mercato che vede il club rossonero in piena fase di ricostruzione e rafforzamento. Sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri, richiamato in panchina per imprimere una svolta, e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, il Milan sta delineando la squadra del futuro. L’obiettivo è chiaro: costruire un organico competitivo, in grado di lottare per i massimi traguardi, e ogni operazione di mercato è attentamente ponderata in questa direzione.

La cessione in prestito di Sottil al Lecce si inserisce in questo contesto di riorganizzazione. Il giocatore, pur non avendo lasciato un segno indelebile nei suoi sei mesi in rossonero, ha comunque avuto modo di confrontarsi con la realtà di un grande club. Ora, al Lecce, avrà la chance di dimostrare appieno il suo potenziale, contribuendo agli obiettivi della squadra salentina e, chissà, magari di rientrare un giorno nei radar dei grandi club. La Serie A è pronta ad accogliere nuovamente le accelerazioni e la tecnica dell’esterno italiano.