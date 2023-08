Sottil toglie Samardzic dal mercato: «È un nostro giocatore»

Andrea Sottil, a Dazn, ha così parlato dopo il pareggio tra Udinese e Salernitana. Ecco cosa ha detto su Samardzic

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha così parlato dopo il pareggio dei friulani contro la Salernitana. Ecco cosa ha detto su Samardzic, accostato sul mercato anche al Milan:

«Io sono contento che finalmente finirà il mercato venerdì. E’ stato difficile perdere Beto a due giorni dalla partita, se andrà in porto l’operazione, perché non c’è nulla di ufficiale. Non è bello stare in questa situazione. Prepari le partite, crei il gruppo su giocate specifiche e alla fine magari rimani un po’ così perché il giocatore non c’è più. Samardzic è ancora un nostro giocatore, a lui piace stare qui e ha giocato la sua partita con quell’inserimento a fari spenti come sa fare lui. Volevamo venire qui a Salerno a fare una partita diversa da quella giocata con la Juve e faccio i miei complimenti ai ragazzi perché per 70 minuti ho visto solo una squadra sul terreno di gioco. Ho visto pressing e gioco, abbiamo avuto diverse occasioni per andare a segno».