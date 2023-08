Sostituti Mancini Italia: chi può allenare ora la Nazionale

Come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini come ct della Nazionale. I possibili sostituti

Un fulmine a ciel sereno colpisce la Nazionale. Mancini si è dimesso dal ruolo di CT. La Federazione ha già comunicato che: ‘tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale’.

Secondo Sky Sport i due nomi in pole per sostituirlo sarebbero quelli degli ex campioni del mondo Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. Ma attenzione anche a profili di grido e attualmente liberi come Conte e Spalletti o all’ex Milan Gattuso.