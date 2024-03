Sosta Nazionali: un aspetto fa sorridere Pioli verso Fiorentina Milan, così può preparare al meglio la trasferta

La sosta Nazionali ha messo in pausa il campionato ma c’è un aspetto che fa sorridere Pioli verso Fiorentina Milan

Il campionato di Serie A 2023-24 è fermo per la sosta Nazionali. Sono 13 i giocatori della prima squadra del Milan convocati tra cui c’è anche Theo Hernandez. Nonostante questo c’è un aspetto non da trascurare verso Fiorentina Milan:

come riportato da Sky Sport il francese è l’unico della difesa ad aver lasciato Milanello ed inoltre è squalificato per il match del Franchi. Pioli dunque potrà contare su tutto il reparto schierabile contro i viola in questi giorni di sosta.