SONDAGGIO MN24 – Qual è stato il peggiore affare targato Elliott?

Nuovo sondaggio Milan News 24: vi abbiamo chiesto il peggiore acquisto rossonero sotto la gestione del fondo Elliott

Quinto appuntamento con i sondaggi della quarantena. La tematica riguarda, come per il precedente, il proprietario del Milan Elliott. Da ormai quasi due anni il fondo americano ha preso le redini del club di via Aldo Rossi e in questo periodo ha provato ad impostare una filosofia societaria che possa in futuro portare a sensibili benefici. Gli effetti, sia a livello economico che sportivo, non si sono ancora visti.

La completa delega dell’aspetto amministrativo nelle mani dell’ad Gazidis poi non soddisfa molto i tifosi del Milan, che non vedono nel dirigente sudafricano una figura affidabile o su cui puntare. Gli investimenti prodotti da Elliott non sono comunque da ignorare, ma la loro efficacia ha lasciato spesso dei grandi punti interrogativi. Ecco perché abbiamo provato a radunare alcuni dei peggiori affari messi a segno dal Milan sotto la gestione del fondo americano. Qual è stato secondo voi il peggiore acquisto?