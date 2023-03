Son: «È la gara più importante della stagione e daremo tutto». Le parole del calciatore del Tottenham alla vigilia

Son Heung-Min ha parlato in conferenza stampa del match di domani. Ecco le parole del calciatore del Tottenham alla vigilia del match contro il Milan:

«È la gara più importante della stagione, è fondamentale. Chi non si sente pronto non deve giocare queste partite. Abbiamo iniziato male il doppio confronto e invece in Champions bisogna sempre giocare grandi partite. Domani daremo tutto»