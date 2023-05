Sneijder: «Inter-Milan? La qualificazione non è mai stata in dubbio». Le parole dell’ex calciatore nerazzurro sull’euroderby

Wesley Sneijder ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Una squadra da finale di Champions. Per organizzazione, intensità, qualità e profondità della rosa vale il top. Anche considerando l’andata, la qualificazione non è mai stata in dubbio. I tifosi devono essere orgogliosi e sognare. Se ci credi davvero, i sogni a volte si avverano!»