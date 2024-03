Slavia Praga Milan: i tifosi cechi preparano l’accoglienza ai rossoneri, la coreografia che hanno in mente

Domani il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga in Europa League. I tifosi cechi preparano la coreografia

In vista del match di domani in programma alle 18:45 tra Milan e Slavia Praga, valido per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League 2023-24, i tifosi cechi sono pronti ad accogliere i rossoneri:

come riportato da Sky Sport sfruttando il nome dello stadio, l’Eden Arena, è stata preparata una coreografia che riprodurrà il giardini paradisiaci dove il “diavolo” rossonero non può passare. Messaggio in chiave qualificazione.