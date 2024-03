Slavia Praga Milan: rossoneri atterrati in città, Ibra e Moncada arriveranno domani

Il Milan è atterrato a Praga alla vigilia del match contro lo Slavia di Europa League. Ibra e Moncada arriveranno domani

Mancano poco meno di 24 ore al match valido per gli ottavi di ritorno di Europa League 2023-24 tra Milan e Slavia Praga. I rossoneri sono arrivati in questi istanti in città. Tra poco raggiungeranno lo stadio dove è previsto il walk around e la conferenza stampa di Pioli

Al momento non ci sono Ibrahimovic e Moncada. Come riportato da Sky Sport i due dirigenti raggiungeranno la squadra a Praga nella giornata di domani. Dovrebbe esserci anche Furlani