Slavia Praga Milan, la moviola dei giornali: «Errore su Maignan. Il rosso a Holes...»

Slavia Praga-Milan, la moviola dei giornali: Nyberg sbaglia sul fallo che porta all’infortunio di Maignan. Giusto il rosso a Holes

Questo il giudizio dato dalla Gazzetta dello Sport sull’arbitraggio di Nyberg nella gara di ieri sera tra Slavia Praga e Milan:

PAROLE – «Subito un errore al 3’ in occasione dell’infortunio di Maignan: l’intervento di Vicek sul portiere era da giallo. Al 17’ l’episodio che segna il match: pestone di Holes sulla caviglia di Calabria a terra. Per lo svedese Nyberg fallo semplice: il rosso arriva dopo review suggerita dal Var. Al 23’ contatto Theo-Provod in area del Milan: non c’è fallo. Corretto il giallo al 44’ per Tomori che salterà l’andata dei quarti e per Gabbia al 55’. Nel finale si scaldano gli animi: giallo per Leao e Oscar».