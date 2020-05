Sky – Una volta aperte le frontiere Gazidis lo incontrerà: lui vuole il Milan

L’AD del Milan Ivan Gazidis è pronto, non appena le frontiere saranno aperte, a volare in Germania per incontrare Rangnick

Secondo SkySport Ralf Rangnick è pronto ad abbracciare il progetto Milan ma solo dopo aver incontrato è discusso di persona con Gazidis.

Le parole di Baiocchi (SkySport) – «Il tedesco vuole assolutamente un incontro di persona con Gazidis. Questo però sarà possibile solo quando saranno aperte le frontiere internazionali. Rangnick sta continuando a pensare al Milan, così come il Milan sta continuando a pensare a Rangnick. E’ un personaggio molto carismatico e ci hanno raccontato che a volte non riusciva a convincere telefonicamente alcuni giocatori, salvo poi risolvere tutto con un incontro di persona. Questo carisma Rangnick vuole trasferirlo al Milan, facendo capire a Gazidis che lui vuole fare l’allenatore e il manager. Da quello che sappiamo, Rangnick verrebbe al Milan per allenarlo e per costruire la squadra, avendo quindi pieni poteri»