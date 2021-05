Sky, Pioli pensa ad un cambio a sorpresa contro la Juve

Sky, Pioli avrebbe scelto Brahim Diaz come titolare nel terzetto dietro a Ibrahimovic. Panchina per Rafael Leao e Rebic

Intervenuto ai microfoni di Sky, Di Stefano ha raccontato di come Pioli abbia intenzione di operare un importante cambio di formazione per la gara di domani sera contro la Juventus:

«Il Milan si è allenato questa mattina e subito dopo per la squadra c’è stato un liberi tutti. La squadra si ritroverà domani mattina dove verrà salutata da alcuni tifosi. L’infermeria è praticamente vuota e questo per Pioli significherà avere tante frecce nel suo arco. La formazione è ancora in fase di definizione e vedrà alcune novità soprattutto nella trequarti con Brahim, Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Lo spagnolo, quindi, potrebbe avere la meglio in un ballottaggio che inizialmente vedeva coinvolti Leao e Rebic. Il resto della formazione, invece, dovrebbe vedere conferme con il centrocampo a due con Kessie e Bennacere e con la difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo davanti a Donnarumma».