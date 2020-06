Sky – Milan, occhi su Miranchuk del Lokomotiv Mosca

Il Milan segue con molto interesse il centrocampista russo Aleksej Miranchuk in forza alla Lokomotiv Mosca

Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli occhi del Milan sarebbero piombati su Aleksej Miranchuk, centrocampista classe 1995 in forza alla Lokomotiv Mosca. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e per età, prezzo e caratteristiche è perfettamente in linea con la politica societaria imposta da Elliott.

La trattativa potrebbe coinvolgere anche il terzino del Diavolo Diego Laxalt: il club russo infatti è molto interessato e in queste ultime ore si sarebbero intensificati i contatti con il club di via Aldo Rossi.