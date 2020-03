Sky – Milan: Boban via subito, Maldini in bilico. Rangnick il futuro allenatore

Rivoluzione in casa Milan: è finita l’avventura in rossonero di Boban, a rischio anche Maldini. Per la panchina Gazidis sceglie Rangnick

Ci risiamo, è iniziata l’ennesima rivoluzione in casa Milan. Come infatti riportato da Sky Sport il club di via Aldo Rossi si separerà a breve da Zvonimir Boban ma non soltanto. Il rapporto tra il dirigente croato e il Milan è virtualmente concluso, la frattura è evidente e l’addio dovrebbe essere immediato. Oggi a Casa Milan si sono parlati Gazidis, Boban e Maldini.

Il secondo ha fatto presente che l’area tecnica non era stata informata da Gazidis di alcune scelte, così che il rapporto si può già dire adesso essere esaurito. In bilico anche la figura di Maldini: lo stretto rapporto con Boban e la loro spesso comune visione progettuale può portare, da qui fino a giugno, anche all’addio dell’ex storico capitano rossonero. Per quanto riguarda la panchina, Gazidis ha scelto Ralf Rangnick, che andrebbe a ricoprire il ruolo di allenatore e manager dell’area tecnica come ha fatto in Germania per tanti anni.