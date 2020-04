Sky – Come cambia il Milan: tra big promossi e flop a rischio cessione

In vista della prossima stagione sono previsti movimenti nel mercato del Milan: tra flop a rischio cessione e top invece confermati

La pausa forzata della stagione di Serie A permette al Milan di fermarsi a riflettere circa le migliori e prossime strategie da attuare per un futuro migliore. Secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoneri in campo ripartiranno dai due top di quest’anno, nonché piacevolissime sorprese a livello di rendimento: stiamo parlando di Theo Hernandez e Rebic. Il primo, fortemente voluto desiderato da Maldini e comprato per 20 milioni dal Real Madrid, oggi vale almeno il doppio ed è uno dei giocatori più idolatrati dai tifosi del Diavolo.

Per quanto riguarda il croato invece, dopo un avvio in sordina, le reti a raffica segnate ad inizio 2020 hanno convinto il Milan a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Chi invece rischia di rimanere tagliato fuori è certamente Lucas Paquetà: il brasiliano, sbarcato in Italia per volere di Leonardo, non è mai riuscito ad integrarsi con i meccanismi del campionato italiano e adesso i rossoneri non hanno più voglia di aspettarlo. Il problema riguarda il costo del cartellino, sceso vertiginosamente rispetto alla spesa del club di via Aldo Rossi dello scorso anno. Un alone di incertezza regna anche su Rafael Leao: il giovanissimo attaccante portoghese è apparso ancora troppo immatura, sia dal punto di vista caratteriale che tattico, e proprio per questo motivo non è così scontato che il Milan scelga di puntare forte su di lui anche per la prossima stagione.