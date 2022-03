Ascolta la versione audio dell'articolo

Skriniar: «Dobbiamo ritrovare freschezza, difficile anche con la Salernitana». Le parole del difensore dell’Inter

Queste le parole di Milan Skriniar, che oggi ha toccato le 200 presenze in maglia nerazzurra, ai microfoni di Inter TV dopo il Derby di Coppa Italia.

SULLA GARA -«Non sapevo che avrei fatto 200 gare in nerazzurro, spero di farne ancora tantissime con questa maglia. Oggi è stato un derby diverso dagli altri, di solito ci sono tante occasioni e oggi non è stato così da parte di entrambe. Dobbiamo ritrovare la freschezza e la brillantezza che avevamo fino a poco tempo fa, non stiamo creando tanto ma l’Inter è sempre l’Inter».

SUL MOMENTO – «Non aver preso gol ci tiene tutto aperto in vista del ritorno. Ci siamo difesi bene, il Milan non ha creato tantissimo e questo è positivo. Adesso dobbiamo ritrovare la forza davanti, io ho fiducia e penso che alla fine andrà tutto bene».

SULLA PROSSIMA PARTITA – «Adesso è un momento non perfetto per noi, però anche la Salernitana si gioca la salvezza e non sarà una partita facile. Vogliamo vincerla, una vittoria ci darebbe una grande spinta e ci riporterebbe lì dove meritiamo di essere».