Sinner vince gli Australian Open 2024, il Milan esalta l’italiano: «Ce l’hai fatta, orgogliosi di te» – FOTO

Anche il Milan ha voluto celebrare la vittoria di Jannik Sinner, grande tifoso rossonero, agli Australian Open 2024, primo titolo dello Slam. Questo il messaggio del club rossonero:

He’s done it! @janniksin claims the @AustralianOpen title! We’re proud of you 👏🏆 #AusOpen #SempreMilan https://t.co/YifDAAknyy

— AC Milan (@acmilan) January 28, 2024