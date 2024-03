Sinner promessa mancata del calcio: il retroscena sul tennista tifoso del Milan

Sinner, noto tennista tifoso del Milan, poteva essere una promessa del calcio. Le dichiarazioni del suo primo allenatore

Prima che tennista Sinner, noto tifoso del Milan, aveva ancora la 10 sulle spalle dell’’AFC Sexten ed ad allenarlo era Helmut Villgrater che oggi a la Gazzetta dello Sport ha parlato così del suo passato da calciatore:

LE PAROLE – «Tutte le volte che toccava il pallone, gli altri restavano a bocca aperta. Nessuno riusciva a spiegarsi come un bambino potesse avere quelle qualità. Visione di gioco, dribbling, assist perfetti per i compagni. In allenamento mirava l’incrocio dei pali e provava a calciare. È sempre stato un perfezionista »