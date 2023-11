Sinner cuore rossonero: «Sosteniamo tutti il Milan stasera. Cori di San Siro per me? Emozione che non so descrivere»

Sinner, grande tifoso del Milan, ha parlato a Sky prima del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

MILAN – «Siamo tutti qui per il Milan e speriamo che possa essere una bella serata».

CORI DI SAN SIRO PER LUI – «Emozione che non ti so dire come mi sento. Ho tante emozioni ma ora siamo qui per sostenere la squadra. Sarà una partita importante. Mi fa piacere avere questo affetto per il pubblico ma ho 22 anni e ancora tanto davanti».

CAMARDA – «Loro sanno meglio di me, spero riescano a giocare una bella partita. C’è pressione ma sono 11 in campo, è uno sport di squadra, si possono aiutare. La pressione è un privilegio».